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Появился постер украинской комедии "Сумасшедшая свадьба 2"

Главные герои фильма пока держаться в тайне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Кадр из фильма "Скажене весілля"
Кадр из фильма "Скажене весілля"
Фото: YouTube

В сети появился постер продолжения комедии "Сумасшедшая свадьба", которая установила кассовый рекорд. Постер опубликован на странице Госкино в Facebook. Как и в прошлый раз, режиссером-постановщиком комедии стал Влад Дикий.

Также смотрите видео о том, что украинский фильм "Атлантида" произвел настоящий фурор на венецианском кинофестивале:

События новой киноленты происходят через год после "Сумасшедшей свадьбы". Алексей Завгородний появится в фильме в новом амплуа. Певец присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Потапа) и дьякона Пилипона (MONATIK) в роли хориста Кондрата. Кроме того, Позитив вместе с Потапом выступят в качестве музыкальных продюсеров фильма. А вот кто из актеров исполнит роли новых брачующихся во второй части фильма, создатели фильма пока держат в секрете.

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На постере можно увидеть уже знакомых по первой части комедии героев: директора краеведческого музея Василия Середюка, супругов Ольку и Ашота, подполковника Попадюка, тамаду Назария Запухляка, а также Олега Винника, но главная интрига ленты остается нераскрытой: кто из актеров исполнит роль новых молодых во второй части фильма.

Премьера картины в Украине состоится 25 декабря 2019 года.

Постер к фильму "Скажене Весілля 2"
Постер к фильму "Скажене Весілля 2"
Фото: facebook.com/CrazyWedding.movie

Напомним, ранее в сети появились первые тизеры украинской комедии "Скажене весілля 2". Короткие ролики предстоящего фильма опубликованы на официальном канале "Скажене весілля 2" в Youtube.

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