Появился ролик с Генри Кавиллом в роли Геральта из сериала "Ведьмак"

Netflix показал Генри Кавилла в своем новом сериале "Ведьмак"

Только недавно мы узнали, что актер Генри Кавилл исполнит роль Геральта из Ривии в новом сериале Netflix "Ведьмак". Теперь стриминговый сервис показал первый взгляд на Кавилла в роли Геральта, а также коротенькое видео.

Герой предстал перед зрителями с длинными пепельно-седыми волосами, но без шрама. Отметим, что Кавилл очень поход на героя из игры. А вот сама телевизионная адаптация "Ведьмак" берет за основу книги Анджея Сапковского – вот отсюда и молодой убийца монстров, и отсутствие шрама.

Отметим, что съемки сериала должны начаться в ближайшие дни в Будапеште и продлятся около семи месяцев. Постановщиком некоторых эпизодов станет Алик Сахаров, известный по "Игре престолов", "Озарку", "Карточному домику" и "Черным парусам".

Премьера первого сезона, который будет состоять из восьми эпизодов, состоится во второй половине 2019 года.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP