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Появился ролик с Генри Кавиллом в роли Геральта из сериала "Ведьмак"

Netflix показал Генри Кавилла в своем новом сериале "Ведьмак"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Генри Кавилл в роли Геральта в сериале &quot;Ведьмак&quot;. Фото: Netflix
Генри Кавилл в роли Геральта в сериале "Ведьмак". Фото: Netflix

Только недавно мы узнали, что актер Генри Кавилл исполнит роль Геральта из Ривии в новом сериале Netflix "Ведьмак". Теперь стриминговый сервис показал первый взгляд на Кавилла в роли Геральта, а также коротенькое видео.

Герой предстал перед зрителями с длинными пепельно-седыми волосами, но без шрама. Отметим, что Кавилл очень поход на героя из игры. А вот сама телевизионная адаптация "Ведьмак" берет за основу книги Анджея Сапковского – вот отсюда и молодой убийца монстров, и отсутствие шрама.

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Отметим, что съемки сериала должны начаться в ближайшие дни в Будапеште и продлятся около семи месяцев. Постановщиком некоторых эпизодов станет Алик Сахаров, известный по "Игре престолов", "Озарку", "Карточному домику" и "Черным парусам".

Премьера первого сезона, который будет состоять из восьми эпизодов, состоится во второй половине 2019 года. 

Напомним, ранее Netflix объявил основной актерский состав шоу. Например, юную княжну Цириллу сыграет звезда сериалов "Война миров" и "В пустыне смерти" Фрейя Аллан. А вот роль Йеннифэр из Венгерберга досталась Ане Чалотре.

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Источник: "Сегодня"
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