Появился свежий кадр из новых "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт и Элизабет Бэнкс

Перезапуск выйдет на широкие экраны уже этой осенью

Режиссер новых "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс, а также исполнительницы главных ролей: Наоми Скотт, Элла Балински, и Кристен Стюарт. Фото: instagram.com/elizabethbanks

Давно ходили слухи о том, что культовую картину "Ангелы Чарли" переснимут с новым актерским составом. Ранее на главные роли сватали Софи Тернер, Хлое Грейс Морец и Лоре Харриер. Однако, недавно официально стало известно, что новых "ангелов" сыграют Наоми Скотт ("Могучие рейнджеры", "Аладдин" Гая Ричи), Элла Балински ("Современная сказка") и Кристен Стюарт ("Сумерки").

Режиссер перезапуска "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс уже опубликовала новый кадр из фильма с участием трех главных героинь. Также она добавила снимки из прошлых частей – для сравнения.

Новые "Ангелы Чарли" Фото: instagram.com/elizabethbanks

В центре сюжета окажется агент Со Бэй, которая готовится стать четвертым Ангелом Чарли. Однако ее планы оказываются сорваны таинственным Ронни Петанканом, похитившим остальных девушек. Помочь Со вызывается Нэйтан Вудхолл, вместе с которым Бэй должна спасти своих будущих коллег, как и весь мир, находящийся под угрозой уничтожения.

INSTAGRAM 8 Мар 2019 в 1:17 PST

Над сценарием работала сама Элизабет Бэнкс вместе с Джеем Басу ("Быстрые девушки"). Кроме того, Бэнкс воплотит образ Босли, верного помощника героинь. Еще двух персонажей с фамилией Босли сыграли сэр Патрик Стюарт и Джимон Хонсу ("Стражи галактики", "Меч короля Артура").

Премьера новых "Ангелов Чарли" ожидается осенью 2019 года.

Напомним, ранее звезды предыдущих фильмов об "Ангелах Чарли", актрисы Дрю Бэрримор и Камерон Диаз продемонстрировали подписчикам свои неотретушированные фотографии.

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