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Появился свежий кадр из новых "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт и  Элизабет Бэнкс

Перезапуск выйдет на широкие экраны уже этой осенью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
Режиссер новых "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс, а также исполнительницы главных ролей: Наоми Скотт, Элла Балински, и Кристен Стюарт.
Режиссер новых "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс, а также исполнительницы главных ролей: Наоми Скотт, Элла Балински, и Кристен Стюарт.
Фото: instagram.com/elizabethbanks

Давно ходили слухи о том, что культовую картину "Ангелы Чарли" переснимут с новым актерским составом. Ранее на главные роли сватали Софи Тернер, Хлое Грейс Морец и Лоре Харриер. Однако, недавно официально стало известно, что новых "ангелов" сыграют Наоми Скотт ("Могучие рейнджеры", "Аладдин" Гая Ричи), Элла Балински ("Современная сказка") и Кристен Стюарт ("Сумерки").

Режиссер перезапуска "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс уже опубликовала новый кадр из фильма с участием трех главных героинь. Также она добавила снимки из прошлых частей – для сравнения.

Новые "Ангелы Чарли"
Новые "Ангелы Чарли"
Фото: instagram.com/elizabethbanks

В центре сюжета окажется агент Со Бэй, которая готовится стать четвертым Ангелом Чарли. Однако ее планы оказываются сорваны таинственным Ронни Петанканом, похитившим остальных девушек. Помочь Со вызывается Нэйтан Вудхолл, вместе с которым Бэй должна спасти своих будущих коллег, как и весь мир, находящийся под угрозой уничтожения.

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Над сценарием работала сама Элизабет Бэнкс вместе с Джеем Басу ("Быстрые девушки"). Кроме того, Бэнкс воплотит образ Босли, верного помощника героинь. Еще двух персонажей с фамилией Босли сыграли сэр Патрик Стюарт и Джимон Хонсу ("Стражи галактики", "Меч короля Артура").

Премьера новых "Ангелов Чарли" ожидается осенью 2019 года.

Напомним, ранее звезды предыдущих фильмов об "Ангелах Чарли", актрисы Дрю Бэрримор и Камерон Диаз продемонстрировали подписчикам свои неотретушированные фотографии. 

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Источник: Сегодня
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