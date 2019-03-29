Появился тизер украинского фильма "Віддана"

Это история о двух девушках, которые после 25 лет жизни не знают, кто они друг другу

«Віддана» Фото: YouTube

В сети наконец-то появился тизер украинского полнометражного фильма "Віддана". Ролик опубликован на странице компании FILM.UA в Facebook.

Фильм создается по мотивам бестселлера украинской писательницы Софии Андрухович "Феликс Австрия". Украинку по происхождению, служанку Стефанию Чорненько (от ее имени ведется повествование) играет польская актриса Марианна Янушевич. Адель Ангер – наполовину польку сыграет актриса Алеся Романова. Роман Луцкий воплотит на экране скульптора Петра Сколика, мужа Адели. Дебютным проектом "Віддана" станет и для режиссера-постановщика Кристины Сиволап. Сценарий фильма написала Алина Семерякова в коллаборации с Софией Андрухович.

История такова: Станислав, 1868 год. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но двух девочек удается спасти – родную дочь Адель и дочь домашних работников Стефанию. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе. Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Адель теперь замужем. Стефа ведет хозяйство, утоляя свою страсть в кулинарии. Однако они до сих пор не понимают, кем являются друг другу: сестрами и подругами, или же служанкой и хозяйкой.

Напомним, на широкие экраны скоро выйдет новая полнометражная молодежная лента "Сквот32", а пока в сети есть трейлер картины.

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