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Появился трейлер анимационного сериала о злодейке DC Харли Квинн

Главную героиню озвучила Кейли Куоко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Кадр из мультфильма "Харли Квинн"
Кадр из мультфильма "Харли Квинн"
Фото: YouTube

Ранее на нью-йоркском Comic Con был представлен первый тизер анимационного сериала "Харли Квинн" (Harley Quinn), где главная героиня говорит голосом Пенни из "Теории большого взрыва" – актрисы Кейли Куоко. А теперь в сети появился трейлер анимационного сериала о злодейке.

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Мультсериал предназначен для взрослой аудитории и расскажет о том, как Харли Квинн решает стать самодостаточным звеном преступного мира Готэма после расставания с Джокером. Она создает собственную группировку злодеев под названием "Легион гибели".

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Шоураннером проекта выступает Дин Лори. Премьера состоится на стриминговом сервисе DC Universe 29 ноября.

Напомним, также в сети размещен первый тизер фильма "Хищные птицы", где появляется эта героиня. Картина производства DC Entertainment режиссера Кэти Янь появилась на канале Movieclips Trailers в YouTube. В центре сюжета – борьба супергероинь с главарем преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом. Роли исполнили Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл.

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