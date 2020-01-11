Появился трейлер четвертого сезона сериала "Фарго"

Премьера намечена на весну 2020 года

"Фарго" Фото: YouTube

В сети появился трейлер четвертого сезона сериала "Фарго". Главную роль в проекте исполнит Крис Рок. Кроме него в проекте примет участие и актриса, снявшаяся в сериале "Чернобыль" Джесси Бакли.

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Создателем, сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером сериала выступает Ной Хоули.

Действие четвертого сезона происходит в Канзасе в 1950-х годах. В центре сюжета – война между мафиозными кланами итальянцев и афроамериканцев.

Как раз главу темнокожей преступной семьи сыграл Крис Рок, а Джейсон Шварцман – сын итальянского мафиози. Также в сериале снялись Бен Уишоу, Джек Хьюстон, Эмири Кратчфилд. Кроме них в "Фарго" сыграют: Джейсон Шварцман ("Отель "Гранд Будапешт""), Сальваторе Эспозито ("Гоморра"), Эндрю Берд ("Баскетс"), Джереми Харрис ("Легион"), Гаэтано Бруно ("Последствия любви"), Анжи Уайт ("Полиция Чикаго"), Франческо Аквароли ("Красное и черное") и Эмбер Мидфандер ("Любой ценой").

Премьера нового сезона сериала "Фарго" запланирована на 19 апреля.

Напомним, Netflix опубликовал трейлер сериала "Ключи Локков".

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