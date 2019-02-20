Появился трейлер драмы "Сувенир" с Тильдой Суинтон и ее дочерью в главных ролях

21-летняя дочь актрисы Тильды Суинтон – Онор Суинтон-Бирн сыграла в фильме ключевую роль

"Сувенир" Фото: YouTube

В сети появился первый трейлер драмы "Сувенир", премьера которой состоялась на кинофестивале "Санденс", где она получила приз как лучший зарубежный фильм. Режиссером картины стала Джоанна Хогг ("Чужая", "Выставка"), а исполнительным продюсером - Мартин Скорсезе.

Стоит отметить, что рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes равен 100%, что делает ее одним из самых ожидаемых фильмов 2019-го.

Главную роль в "Сувенире" сыграла 21-летняя дочь актрисы Тильды Суинтон – Онор Суинтон-Бирн. Критики называют ее лучшим актерским дебютом на "Санденсе". В фильме также сыграла и сама Тильда Суинтон – она появится в роли матери Джули.

"Сувенир" – это полуавтобиографическая история режиссера Джоанны Хогг. В центре сюжета – молодая девушка из богатой семьи по имени Джули, которая изучает киноискусство. Действие картины разворачивается в 1980-е годы. На курсе Джули сталкивается с проявлениями сексизма и мизогинии, а также заводит отношения с молодым человеком, который на самом деле не тот, кем кажется. Пройдя испытание деструктивными отношениями, Джули откроет новую себя.

Премьера картины запланирована на 17 мая 2019 года.

Напомним, в сети появился первый трейлер к новой комедии "Авантюра" (Long Shot), главную роль в которой исполнила Шарлиз Терон.

Кроме этого, в сети опубликован новый трейлер триллера "Тройная граница" с Беном Аффлеком в главной роли.

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