Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появился трейлер драмы "Сувенир" с Тильдой Суинтон и ее дочерью в главных ролях

21-летняя дочь актрисы Тильды Суинтон – Онор Суинтон-Бирн сыграла в фильме ключевую роль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:44
"Сувенир"
"Сувенир"
Фото: YouTube

В сети появился первый трейлер драмы "Сувенир", премьера которой  состоялась на кинофестивале "Санденс", где она получила приз как лучший зарубежный фильм. Режиссером картины стала Джоанна Хогг ("Чужая", "Выставка"), а исполнительным продюсером - Мартин Скорсезе.

Стоит отметить, что рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes равен 100%, что делает ее одним из самых ожидаемых фильмов 2019-го.

Главную роль в "Сувенире" сыграла 21-летняя дочь актрисы Тильды Суинтон – Онор Суинтон-Бирн. Критики называют ее лучшим актерским дебютом на "Санденсе". В фильме также сыграла и сама Тильда Суинтон – она появится в роли матери Джули.

"Сувенир" – это полуавтобиографическая история режиссера Джоанны Хогг. В центре сюжета – молодая девушка из богатой семьи по имени Джули, которая изучает киноискусство. Действие картины разворачивается в 1980-е годы. На курсе Джули сталкивается с проявлениями сексизма и мизогинии, а также заводит отношения с молодым человеком, который на самом деле не тот, кем кажется. Пройдя испытание деструктивными отношениями, Джули откроет новую себя.

Премьера картины запланирована на 17 мая 2019 года. 

Напомним, в сети появился первый трейлер к новой комедии "Авантюра" (Long Shot), главную роль в которой исполнила Шарлиз Терон.

Кроме этого, в сети опубликован новый трейлер триллера "Тройная граница" с Беном Аффлеком в главной роли.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Юбилейный 25-й фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли Появился трейлер финального сезона комедийного сериала "Вице-президент" Канал "Украина": Права на исторический экшн "Захар Беркут" проданы в Испанию
фильм трейлер роль тильда суинтон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
​Какую кровь предпочитают комары?
​Какую кровь предпочитают комары?

Популярные статьи

Сегодня, 06:21Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

Вчера, 15:36Fun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:01Шоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

Вчера, 14:35Техно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Вчера, 12:44Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Вчера, 09:57Fun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Вчера, 09:23Fun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

18 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

18 февраляШоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

18 февраляFun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 февраляWellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

18 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

18 февраляFun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

17 февраляШоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

17 февраляТехно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

17 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
В России подстрелили известного актера: первые детали
В России подстрелили известного актера: первые детали
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной
Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
"Мясная картошечка" - гости в восторге от такого блюда
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру