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Появился трейлер экранизации известного мультсериала "Даша-путешественница"

Фильм называется "Дора и Затерянный город"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37
"Дора и Затерянный город"
"Дора и Затерянный город"
Фото: YouTube

Недавно появилась информация о том, что американский мультсериал "Даша-путешественница" станет фильмом. Об адаптации мультсериала рассказал голливудский продюсер Майкл Бэй. А теперь в сети появился трейлер экранизации популярного мультсериала. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Paramount Pictures.

Стоит отметить, что новый фильм получил название "Дора и Затерянный город". По сюжету, Дора провела всю жизнь, путешествуя с родителями по джунглям. Девочка подросла, и ее отправляют в город - в старшую школу, где все для нее в новинку. Родители девушки пропадают, и Дора вместе со своим другом Диего и обезьянкой по прозвищу Башмачок отправляется на поиски семьи и затерянного золотого города.

Главную роль исполнила Изабела Монер ("Трансформеры: Последний рыцарь"). Также в фильмы сыграли Майкл Пенья ("Патруль", сериал "Нарко: Мексика"), Ева Лонгория, Темуэра Моррисон ("Аквамен"). Персонажа по имени Жулик озвучил Бениссио Дель Торо, а обезьянку Башмачка – Дэнни Трэхо.

Премьера фильма "Дора и Затерянный город" назначена на 15 августа.

Напомним, актер Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший в "Черном клановце", получил главную роль в новом проекте Кристофера Нолана. Пока что о новом фильме нет никакой информации, ведь Нолан любит держать интригу как можно дольше. Известно только, что это будет дорогой экшен с размахом, снятый камерами IMAX.

А вот студия Sony Pictures выпустила трейлер картины "Однажды в Голливуде". Это будет девятый по счету фильм Квентина Тарантино. 

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Источник: Сегодня
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