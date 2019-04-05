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Появился трейлер фильма "Джей Ти Лерой" с Кристен Стюарт

Это история американской писательницы Лоры Альберт, создавшей альтер-эго

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41
"Джей Ти Лерой"
"Джей Ти Лерой"
Фото: YouTube

В сети появился трейлер фильма "Джей Ти Лерой" с Кристен Стюарт в главной роли, которая также снимается в новых "Ангелах Чарли".

"Джей Ти Лерой" – это история американской писательницы Лоры Альберт, создавшей альтер-эго – Джей Ти Лероя – мужчину-трансгендера. Она была признана виновной в мошенничестве, поскольку подписывала юридические документы именем выдуманного персонажа.

Роли помимо Стюарт исполнили Лора Дерн, Келвин Харрисон-младший, Кортни Лав, Джеймс Джаггер, Дейв Браун, Джим Стерджесс. Мировая премьера картины назначена на 26 апреля. 

Напомним, звезда фильма "Фаворитка" Рэйчел Вайс сейчас ведет переговоры со студией Marvel, в то время как Дэвид Харбор из сериала "Очень странные дела", уже числится в касте проекта "Черная вдова".

Смотрите видео о том, что Кристен Стюарт влюбилась в девушку:

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Источник: Сегодня
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