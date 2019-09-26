Появился трейлер фильма "Ирландец" от Netflix

В картине снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши

"Ирландец" Фото: YouTube

В сети появился первый официальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец", о премьере которого ранее сообщил Netflix. В саге об организованной преступности в послевоенной Америке сыграют Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

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В центре сюжета – ветеран Второй мировой войны Фрэнк Ширан (Де Ниро), наемный убийца, работавший на мафиозного главаря Рассела Буффалино (Джо Пеши). Фильм рассказывает о загадочном исчезновении профсоюзного босса Джимми Хоффы (Аль Пачино) и проводит зрителя по скрытым коридорам преступного мира, показывая его внутренние законы и связь с миром политики.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 1 ноября, на канале Netflix – 27 ноября.

Напомним, что съемки фильма "Ирландец" почти десять лет назад планировала начать студия Paramount, но проект был отложен. Позже права на него выкупил Netflix, на производство картины, по некоторым данным, ушло около 140 млн долларов. В сети уже есть тизер картины.

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