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Появился трейлер финального сезона комедийного сериала "Вице-президент"

Выход нового сезона был отложен на некоторое время

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
"Вице"
"Вице"
Фото: YouTube

Канал HBO наконец-то опубликовал трейлер последнего седьмого сезона сериала "Вице-президент" (Veep). Автором проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи ("Смерть Сталина"). Он работал над первыми четырьмя сезонами политической сатиры, а позже его место занял Дэвид Мандель ("Евротур", "Диктатор"). 

Стоит отметить, что выход нового сезона был отложен на некоторое время, пока актриса Джулия Луи-Дрейфус, исполнительница главной роли, боролась с онкологическим заболеванием, но она продолжает съемки. 

В финальном сезоне будет всего семь эпизодов. Главная героиня Селина Мейер в последний раз пытается занять самый высокий пост в стране и стать президентом, оскорбляя на своем пути всех и вся.

Кроме этого, за эту роль Джулия Луи-Дрейфус пять раз получила телепремию "Эмми" как лучшая комедийная актриса. Премьера финального сезона состоится на канале HBO 31 марта 2019 года.

Напомним, телеканал BBC America опубликовал трейлер второго сезона сериала "Убивая Еву".

Также появился трейлер анимационной антологии "Любовь, смерть и роботы" ("Love, Death & Robots"). Это совместный проект Дэвида Финчера и Тима Миллера. Мультсериал состоит из 18 отдельных мультфильмов. 

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сериал трейлер HBO
Источник: Сегодня
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