Появился трейлер "Мэри Поппинс возвращается" с Эмили Блант

Сегодня, 14:37

В фильме снялись Эмили Блант, Колин Ферт, Мерил Стрип, Эмили Мортимер, Бен Уишоу, Лин-Мануэль Миранда, Дик Ван Дайк, Анджела Лэнсбери

Фото: despertardeoaxaca.com
Фото: despertardeoaxaca.com

Студия Disney презентовала дебютный трейлер "Мэри Поппинс возвращается". Видео попало в сеть прямо во время церемонии вручения наград "Оскар" 2018, пока все следили за раздачей статуэток.

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"Мэри Поппинс возвращается" объединяет поистине звездные имена: в фильме снялись Эмили Блант, Колин Ферт, Мерил Стрип, Эмили Мортимер, Бен Уишоу, Лин-Мануэль Миранда, Дик Ван Дайк, Анджела Лэнсбери. Режиссерское кресло занял создатель "Мемуаров гейши" и "Пиратов Карибского моря" Роб Маршалл. Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 25 декабря 2018 года.

Напомним, в сети появился первый тизер фильма "451 градус по Фаренгейту". Теперь же был опубликован трейлер научно-фантастического фильма на основе одноименного романа Рэя Брэдбери.
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Источник:

"Сегодня"

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