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Появился трейлер мультфильма с озвучкой Тома Хэнкса

Это история неугомонного игрушечного ковбоя Вуди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16
"История игрушек 4"
"История игрушек 4"
Фото: YouTube

Мультфильм "История игрушек 4" не будет связан сюжетной линией с предыдущими частями популярной франшизы. И теперь на канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали новый трейлер предстоящего мультфильма "История игрушек 4".

Главный герой ленты – игрушечный ковбой Вуди. Ему предстоит с другом Форки (игрушка, сделанная из вилки и подручных материалов) отправиться в долгое путешествие с препятствиями и приключениями.

Режиссеры мультфильма – Джон Лассетер и Джош Кули. Озвучил главного героя голливудский актер Том Хэнкс. Картина выйдет в июне 2019 года. 

Напомним, ранее в сети показали еще один проморолик мультфильма о веселых игрушках.

Смотрите видео о том, как Лилия Ребрик дублирует мультфильм "Чудо Парк":

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Источник: Сегодня
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