Появился трейлер об одном из героев "Людей Икс"

Первый сезон сериала "Легион" вышел еще в 2017 году

На днях в сети был опубликован тизер нового пятого сезона популярного сериала "Черное зеркало". Дата выхода новых серий пока не сообщается.

Теперь вышел трейлер второго сезона сериала "Легион". Видео опубликовал канал FX. Режиссером и сценаристом снова стал Ной Хоули – автор сериала "Фарго". Первый сезон "Легиона" вышел в 2017 году.

Отметим, что сериал рассказывает об одном из героев "Людей Икс" – Дэвиде Хеллере, или Легионе. Его играет Дэн Стивенс, испонитель ролей Мэтью Кроули в сериале "Аббатство Даунтон" и Дэвида в триллере "Гость". Хеллер – сын Профессора Икс Чарльза Ксавьера.

Напомним, Netflix снимает новый сезон "Карточного домика" без актера Кевина Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах. В воскресенье, 4 марта, в сети уже появился первый тизер. Ролик был опубликован на канале стримингового сервиса в YouTube в воскресенье, 4 марта. Судя по тизеру – все карты открыты и главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт).