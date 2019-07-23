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Появился трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен от HBO

В режиссерском кресле – Филип Мартин, который также ставил эпизоды в легендарной "Короне"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Кадр сериал "Екатерина Великая"
Кадр сериал "Екатерина Великая"
Фото: YouTube

Канал HBO опубликовал трейлер сериала "Екатерина Великая" (Catherine the Great) с Хелен Миррен в главной роли.

Узнайте секреты молодости и красоты Хелен Миррен:

Отметим, что новый мини-сериал будет состоять из четырех эпизодов и сосредоточится на последних годах правления императрицы и ее бурных отношениях с Григорием Потемкиным. Этого персонажа сыграет австралиец Джейсон Кларк ("Терминатор: Генезис").

В режиссерском кресле – Филип Мартин ("Хокинг", "Корона"). Сценарист – Найджел Ульямс ("Елизавета I", анонсированный на 2019-й сериал "Имя Розы").

Кроме того, для Хелен Миррен обычное дело играть венценосных особ – от Цезонии в скандальном "Калигуле" Тинто Брасса до королевы Шарлотты в "Безумии короля Георга" (1994) Хайтнера, Елизаветы I в мини-сериале 2005-го и Елизаветы II в "Королеве" (2006) Фрирза.

Дата выхода сериала пока не сообщается.

Напомним, для Хелен будет интересно перевоплотиться в российскую императрицу, ведь у актрисы русские корни. Настоящее имя Миррен – Елена Лидия Васильевна Миронова.

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сериал хелен миррен HBO Екатерина Великая
Источник: Сегодня
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