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Появился трейлер украинской исторической драмы "Віддана"

Фильм снят по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Кадр из фильма "Віддана"
Кадр из фильма "Віддана"
Фото: YouTube

В сети появился трейлер украинского полнометражного фильма "Віддана". Картина снята по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович.

Узнайте также о том, как проходила премьера другого украинского фильма "Захар Беркут":

События фильма разворачиваются в XIX веке в австрийском Станиславе. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но двух девочек удается спасти – родную дочь Адель и дочь домашних работников Стефанию. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе. Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Адель теперь замужем.

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Съемки фильма начались в апреле 2019. Во время съемочного процесса было задействовано четыре локации: в Киеве, в Черновцах, Белой Церкви и в Нежиловичах под Киевом. Образы актеров создавала известная художница по костюмам Леся Патока. Для ленты было сшито более 150 костюмов и собрано более 300 разнообразных образов жителей конца XIX-го-начала ХХ веков.

В главных ролях – Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий. В одной сцене также снялась известная прима-балерина Екатерина Кухар. В украинском широкий прокат премьера ленты запланирована на 16 января 2020 года.

Напомним, ранее в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар продемонстрировала наряд, в котором снималась в фильме "Віддана", и поделилась эмоциями от работы в полнометражной картине.

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