Появился трейлер украинской криминальной драмы "Экс"

Это украинский фильм, основанный на реальных событиях

Кадр из фильма "Экс" Фото: YouTube

В сети появился трейлер украинского криминального боевика "Экс". Ролик был опубликован на Youtube-канале Госкино, с поста главы которого уходит Филипп Ильенко.

По сюжету события фильма "Экс" происходят в 1932 году в Галиции. Четверо украинских подпольщиков УВО (Украинская военной организации – ред.) по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен планируют ограбление для нужд сопротивления. Но все идет не по плану, и тщательно разработанная операция превращается в кровавую бойню. Часть бойцов погибает во время нападения, остальных преследует польская полиция. Цепь событий приводит к осуждению и казни молодых революционеров. Но поражение оборачивается победой – освободительное движение на Львовщине набирает новые обороты.

Фильм снят по реальным событиям (речь идет об ограблении почты в городе Городок (тогда Грудек Ягеллонского) в 1932 году). Режиссером ленты стал Сергей Лысенко. Сценарий – Ярослав Яриш.

В украинский прокат лента выходит 23 января 2020.

Напомним, украинско-польский фильм "U-311: Черкассы" режиссера Тимура Ященко вошел в главный конкурс 35-го Варшавского международного кинофестиваля, в рамках которого и состоится его международная премьера.

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