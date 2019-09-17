Появился трогательный трейлер фильма "Домой" Наримана Алиева

Картина претендует в этом году на "Оскар" от Украины

Фильм "Домой" Фото: YouTube

В сети наконец-то появился долгожданный официальный трейлер полнометражной драмы Наримана Алиева "Домой", который в этом году номинируется на премию "Оскар". Ролик появился на YouTube-канале Arthouse Traffic.

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Картина, получившая награду Международного кинофестиваля в Бухаресте, рассказывает о крымском татарине Мустафе, чьи двое сыновей покинули Крым после аннексии. Когда старший сын погибает, герой отправляется в Киев, чтобы забрать младшего и похоронить сына по мусульманским традициям.

Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером фильма стал Владимир Яценко ( "Дикое поле"), а производство взяла на себя кинокомпания Limelite.

В украинских кинотеатрах фильм появится 7 ноября. Отметим, что ранее картину "Домой" показали на Каннском кинофестивале. А летом на Одесском Международном кинофестивале фильм получил Гран-при.

Напомним, фильм режиссера Наримана Алиева "Домой" откроет ІІІ Харьковский международный кинофестиваль Kharkiv Meet Docs.

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