Появился трогательный трейлер фильма "Голос света" с Натали Портман

Актриса сыграла известную певицу

Кадр из фильма "Голос света". Фото: YouTube

Известная актриса Натали Портман, которая стала гостьей кинофестиваля AFI Fest – Американского института кинематографии, вновь появилась в новом трейлере фильма "Голос света". Ролик появился на YouTube-канале Movieclips Trailers.

Главная героиня картины – певица Селеста – оказывается очевидицей стрельбы в школе. После произошедшего она обрела известность. В ленте показаны 18 лет жизни героини, ее сложные отношения с дочерью и психические срывы.

Роли исполнили Натали Портман, Рэффи Кэссиди, Джуд Лоу. Режиссер – Брэд Корбет. Саундтрек написали певица Sia и музыкант Скотт Уокер. Премьера запланирована на 7 декабря 2018 года.

Напомним, ранее в сети уже появился трейлер музыкальной драмы. В фильме Портман исполняет роль поп-звезды, едва не ставшей жертвой стрельбы в школе.