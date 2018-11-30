Появился трогательный трейлер фильма "Путь домой"

Это история веселой собаки, которая искала дорогу домой

"Путь домой". Фото: YouTube

Фильмы и мультфильмы о животных сейчас очень популярны. Например, на днях вышел второй трейлер мелодрамы "Путь домой". Ролик появился на YouTube-канале компании B&H, которая занимается дистрибуцией ленты.

В центре сюжета – веселая собака по кличке Белла, которая обожает кушать вкусненькое, исследовать мир и гоняться за белками. Но однажды ее жизнь переворачивается с ног на голову – она отдаляется от дома. Навстречу приключениям, преодолевая трудности и огромные расстояния, Белла должна вернуться к человеку, которому предана всем сердцем.

Режиссером фильма выступил Чарльз Мартин Смит. Главные роли исполнили Брайс Даллас Ховард и Эшли Джад.

Напомним, на днях студия Walt Disney представила дебютный тизер-трейлер обновленного мультфильма "Король Лев". Видео было опубликовано на YouTube-канале компании. Ролик уже успел побить необычный рекорд.

А вот Киану Ривз снялся в главной роли в фантастическом фильме "Репродукция". В сети уже появился новый трейлер фильма. Ролик появился на YouTube-канале Movieclips Trailers.