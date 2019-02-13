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Появился убойный трейлер фильма "Отпетые мошенницы" с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон

Актрисы исполнили роли аферисток

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:43
"Отпетые мошенницы"
"Отпетые мошенницы"
Фото: YouTube

36-летняя актриса Энн Хэтэуэй, которая сыграет в фильме "Ведьмы", уже появилась в новом трейлере фильма "Отпетые мошенницы". Ролик выпустила компания MGM. Кроме Энн Хэтэуэй, в фильме также снялась Ребел Уилсон.

По сюжету фильма, мошенницы используют в работе противоположные методы – одна предпочитает тщательно планировать крупные аферы, в то время как другая выбирает быстрые дела с моментальным доходом.

В итоге им предстоит столкнуться в борьбе за деньги молодого и наивного миллиардера. Режиссером картины является Крис Эддисон, для которого она станет дебютом в полнометражном жанре. Выход фильма состоится в мае 2019 года.

Напомним, актриса Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в мюзикл "Улица Сезам". Кроме того, Сегодня.Lifestyle вспомнил самые яркие роли актрисы в своей традиционной подборке в честь ее дня рождения.

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Источник: Сегодня
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