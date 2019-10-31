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Появился украинский трейлер боевика Гая Ричи "Джентльмены"

Главные роли висполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Хью Грант

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Кадр из фильма "Джентельмены"
Кадр из фильма "Джентельмены"
Фото: YouTube

В сети появился дублированный украиноязычный трейлер боевика Гая Ричи "Джентльмены". Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Хью Грант.

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По сюжету выпускник Оксфорда организовал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Когда он пытается продать свой бизнес американцам, ему на пути встают английские "джентльмены".

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В фильме также снялись Чарли Ханнэм, Эдди Марсан, и Олег Хилл в роли русского киллера. Поклонники фильмов Ричи отметили, что в новой ленте режиссер "вернулся к корням".

Лента выйдет в прокат в Украине в январе 2020 года.

Напомним, ранее в сети появился первый дублированный трейлер фильма "Круиз по джунглям" с самыми высокооплачиваемыми актерами Голливуда Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях. Премьера нового приключенческого фильма в Украине запланирована на 23 июля 2020 года.

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Гай Ричи режиссер трейлер джентельмены Чарли Ханнэм Хью Грант
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