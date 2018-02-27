Появился украинский трейлер эротического триллера "Ева"

Сегодня, 14:49

Главные роли исполнили мировые звезды Изабель Юппер и Гаспар Ульель

Фото: kinoafisha.ua
Фото: kinoafisha.ua

Киноманы уже успели насладиться первыми кадрами эротической драмы "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспар Ульелем в главных ролях. Теперь же вышел первый украинский трейлер фильма "Ева".

Стоит отметить, что Изабель в 2016 году актриса получила свой первый Золотой глобус за роль в фильме Пола Верховена "Она" и номинировалась на Оскар. А Гаспар помимо актерской карьеры, Гаспар работает моделью: долгое время он являлся лицом одного из ароматов "Chanel", а теперь рекламирует часы этой марки.

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Также в фильме сыграли: Джулия Рой, Ришар Берри ("Невезучие"), Эллен Мире и другие. Отметим, что фильм "Ева" вошел в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля. В украинский прокат фильм выйдет 15 марта 2018.

Напомним, на 68-м Берлинском кинофестивале были объявлены победители. Стоит отметить, что фильм, получивший главный приз, стал неожиданностью для кинокритиков и зрителей. Главный приз на Берлинале-2018 – "Золотого медведя" получил фильм "Меня не трогай" режиссера Адины Пинтилие (Румыния, Германия, Чехия, Болгария и Франция). В нем показывают, как через исследование сексуальности люди пытаются лучше понять себя.
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"Сегодня"

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