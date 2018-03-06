Появился украинский трейлер "Полуночное солнце" с сыном Шварценеггера в главной роли

Главная героиня готова ради любимого сгореть в лучах смертельного для нее солнца

В сети появился первый украинский трейлер фильма Скотта Спира "Полуночное солнце" ("Midnight Sun") с восходящей звездой Патриком Шварценеггером ("Застрял в любви"), сыном Арнольда Шварценеггера в главной роли.

Также в фильме сыграли: Белла Торн ("Красавцы", "О.С. – Одинокие сердца", "Красные браслеты"), Роб Риггл ("Мачо и ботан", "Мальчишник в Вегасе"), Кен Тремблетт ("Хранители") и другие.

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Главная героиня фильма 17-летняя Кэти днем вынуждена скрываться в доме, так как ее кожа из-за редкого заболевания не выносит солнечного света. Однажды в полночь девушка встречает обаятельного Чарли и между молодыми людьми вспыхивает страстный роман. Теперь ради любимого Кэти готова на многое, даже сгореть в лучах смертельного для нее солнца…

В украинский прокат фильм выйдет 3 мая 2018.

Напомним, в Киеве 3 марта стартовали съемки исторического фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс". Кинолента посвящена Голодомору. Теперь в сети появился первый официальный постер картины