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Появился трейлер зомби-комедии Джима Джармуша "Мертвые не умирают"

В комедии снялись Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
"Мертвые не умирают"
"Мертвые не умирают"
Фото: YouTube

Кинокомпания Focus Features наконец-то опубликовала первый трейлер предстоящей комедии Джима Джармуша "Мертвые не умирают" или "Убить главного" (The Dead Don't Die). 

По сюжету фильма, актеры Билл Мюррей, Адам Драйвер и Хлоя Севиньи играют полицейских, которые пытаются спасти городок от нашествия зомби. В числе прочих зомби играют Игги Поп и Том Уэйтс. Также в фильме снялись Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес и другие. Кстати, в сети уже есть кадры со съемок фильма, на которых есть Селена Гомес.

Премьера фильма запланирована на 14 июня 2019 года. 

Напомним, на прошедшем конвенте WonderCon звезды "Агентов ЩИТ" порадовали поклонников сериала анонсом официальной даты премьеры – герои вернутся в эфир с новыми сериями 6 мая 2019.

Смотрите видео о секретах сериалов:

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Источник: Сегодня
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