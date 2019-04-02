Появился трейлер зомби-комедии Джима Джармуша "Мертвые не умирают"

В комедии снялись Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес и другие

"Мертвые не умирают" Фото: YouTube

Кинокомпания Focus Features наконец-то опубликовала первый трейлер предстоящей комедии Джима Джармуша "Мертвые не умирают" или "Убить главного" (The Dead Don't Die).

По сюжету фильма, актеры Билл Мюррей, Адам Драйвер и Хлоя Севиньи играют полицейских, которые пытаются спасти городок от нашествия зомби. В числе прочих зомби играют Игги Поп и Том Уэйтс. Также в фильме снялись Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес и другие. Кстати, в сети уже есть кадры со съемок фильма, на которых есть Селена Гомес.

Премьера фильма запланирована на 14 июня 2019 года.

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