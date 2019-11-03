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Появился впечатляющий тизер украинского сериала "Плеяда"

Художественный проект расскажет об украинских классиках конца XIX века

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:13
Кадр из сериала "Плеяда"
Кадр из сериала "Плеяда"
Фото: YouTube

Опубликован первый официальный тизер художественного сериала "Плеяда". В центре сюжета – известные украинские классики Леся Украинка, о которой также сняли отдельный фильм, Иван Франко, Михаил Коцюбинский, Ольга Кобылянская и другие. Создатели сериала называют его "общенациональным культурным проектом".

Какие фильмы смотрят украинцы, узнайте в сюжете:

Первый трейлер сериала "Плеяда" появился на официальном Youtube-канале Плеяда України. В кадре мы видим выдающихся классиков украинской литературы, театра и деятелей искусств, в которых перевоплотились актеры Остап Ступка, Дмитрий Суржиков, Станислав Боклан, Александр Печерица, Марина Кошкина, Алла Бинеева и другие.

"Однажды в Киеве, зимой, а может и весной 1888 года, в доме на Рейтарской, где жил известный уже тогда композитор Николай Витальевич Лысенко, раз собралась украинская творческая интеллигенция: молодежь (юная Лариса Косач, Максим Славинский, Михаил и Ольга Косачи, Людмила Старицкая, молодые украинские писатели В. Самойленко, Е. Тимченко, А. Судовщикова) и их родители-наставники: Николай Лысенко, Елена Петровна и Михаил Старицкий. Это было обычным делом: молодежь училась у своих выдающихся наставников всему, начиная от уроков музыки до иностранных языков и основ драматургии. Это был по сути некий "доморощенный институт", где преимущественно и получила свое образование Леся Украинка. Но, несмотря на "доморощенность", качество того образования можно оценить по творчеству Леси Украинки, ее переводах художественной литературы и публицистике, да и вообще по литературному буму, который начался в Украине с деятельности ПЛЕЯДЫ. Тот литературный кружок ПЛЕЯДА родил для Украины ее классиков и в конце концов создал основу украинской литературы и искусств", – говорится в синопсисе проекта.

На странице "Плеяды" в Facebook также показали фото главных персонажей сериала.

Сообщается, что сериал "Плеяда" создан при помощи Украинского культурного фонда, Музея выдающихся деятелей украинской культуры, Музея Становления украинской нации, Публичной библиотеки имени Леси Украинки, а также Международного Фонда Ивана Франко.

Смотрите первый официальный тизер украинского сериала "Плеяда":

Напомним, что ранее появились кадры первого сезона сериала "Ведьмак".

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