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Появился впечатляющий трейлер фильма "Бладшот" с Вином Дизелем

Фильм основан на комиксах издательства Valiant

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
"Бладшот"
"Бладшот"
Фото: YouTube

В сети представлен официальный дублированный трейлер фильма "Бладшот", главную роль в котором играет Вин Дизель, который сейчас снимает "Форсаж 9". Картина основана на комиксах издательства Valiant. Режиссером стал Дэйва Уилсона.

Гран-при 26-го Минского международного кинофестиваля получил украинский фильм "Атлантида", смотрите подробности:

В картине кроме Дизеля также снимались Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Тоби Кеббелл и Талула Райли.

История фильма начнется с убийства Рэймонда Гаррисона (Дизель) и его жены. Секретная группа ученых воскресит мужчину, после чего он станет благодаря применению нанотехнологий убийцей по имени Бладшот. Со временем к нему возвращается память, он вспоминает человека, который убил его жену, и отправляется на поиски, одержимый жаждой мести.

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Премьера фильма "Бладшот" в Украине намечена на 12 марта 2020 года.

Напомним, на днях в Сети появился первый трейлер фильма "Морбиус" совместного производства Marvel и Sony с Джаредом Лето и Мэттом Смитом.

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