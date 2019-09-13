Появился впечатляющий трейлер фильма "Мидуэй" от режиссера "Годзиллы"

Сюжет основан на реальных событиях битвы за Мидуэй во Второй мировой войне

Кадр из фильма "Мидуэй" Фото: YouTube

Наконец-то появился новый трейлер военной драмы "Мидуэй" от режиссера Роланда Эмериха ("Годзилла", "Послезавтра", "2012"). Ролик появился на YouTube-канале Lionsgate Movies.

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Сюжет основан на реальных событиях битвы за Мидуэй во Второй мировой войне, ключевом событии для тихоокеанского театра военных действий.

В фильме снимались Патрик Уилсон, Эд Скрейн, Люк Эванс, Вуди Харрельсон, Мэнди Мур и др.

Мировая премьера картины состоится в ноябре.

Напомним, ранее появился трейлер фильма "Маяк". Новый фильм от режиссера хоррора "Ведьма" Роберта Эггерса отправит зрителя на отдаленный остров в штате Мэн конца XIX века, куда прибывают два смотрителя. Одного играет как раз Паттинсон, а второго - Дефо. Опытный смотритель рассказывает молодому коллеге, как прошлый смотритель сошел с ума, глядя на свет маяка, но герой Паттинсона ему не верит. Тем не менее свет маяка начинает проникать в его сознание, что приводит к жутким последствиям.

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