Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появился впечатляющий трейлер фильма "Мидуэй" от режиссера "Годзиллы"

Сюжет основан на реальных событиях битвы за Мидуэй во Второй мировой войне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Кадр из фильма "Мидуэй"
Кадр из фильма "Мидуэй"
Фото: YouTube

Наконец-то появился новый трейлер военной драмы "Мидуэй" от режиссера Роланда Эмериха ("Годзилла", "Послезавтра", "2012"). Ролик появился на YouTube-канале Lionsgate Movies.

Также узнайте, как украинские звезды помнят персонажей мультфильмов 90-х:

Сюжет основан на реальных событиях битвы за Мидуэй во Второй мировой войне, ключевом событии для тихоокеанского театра военных действий.

Читайте также:
Жизнь – это мечта. Вышел крутой трейлер фильма "Во все тяжкие" от Netflix

В фильме снимались Патрик Уилсон, Эд Скрейн, Люк Эванс, Вуди Харрельсон, Мэнди Мур и др.

Мировая премьера картины состоится в ноябре.

Напомним, ранее появился трейлер фильма "Маяк". Новый фильм от режиссера хоррора "Ведьма" Роберта Эггерса отправит зрителя на отдаленный остров в штате Мэн конца XIX века, куда прибывают два смотрителя.  Одного играет как раз Паттинсон, а второго - Дефо. Опытный смотритель рассказывает молодому коллеге, как прошлый смотритель сошел с ума, глядя на свет маяка, но герой Паттинсона ему не верит. Тем не менее свет маяка начинает проникать в его сознание, что приводит к жутким последствиям.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Малефисента 2": как из Анджелины Джоли делали ведьму Канал HBO продлил сериал «Праведные Джемстоуны» на второй сезон
фильм трейлер ролик
Реклама

Новости партнеров

Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать

Популярные статьи

Сегодня, 13:28Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 20:06Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:16Шоу-бизнес

Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 12 сентября: все знаки зодиака

11 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

11 сентябряШоу-бизнес

Ксения Собчак о свадьбе: "Максим знал все с самого начала"

11 сентябряFood

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

11 сентябряШоу-бизнес

Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах мужа

11 сентябряFun

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 сентябряТехно

Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi: список моделей

11 сентябряLifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

11 сентябряEvents

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: дата, история и традиции

10 сентябряТехно

Apple представила iPhone 11: озвучена цена и дата старта продаж

10 сентябряПсихология

Как научиться управлять эмоциями всего за три секунды: метод телеведущего

10 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

10 сентябряFun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Почему ты не худеешь: признаки нарушения метаболизма
Почему ты не худеешь: признаки нарушения метаболизма
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
7 мифов о питании, которые пора забыть
7 мифов о питании, которые пора забыть
Одна из самых красивых бегуний. Фото
Одна из самых красивых бегуний. Фото