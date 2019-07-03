Появился впечатляющий трейлер нового детектива "Ножи наголо"

В фильме снялись Дэниел Крейг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис

Кадр из фильма "Ножи наголо" Фото: YouTube

В сети появился трейлер нового детективного фильма "Ножи наголо". В главной роли снялся Дэниел Крейг, который также играет в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.

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Режиссером ленты выступил Райан Джонсон. Ролик был опубликован на YouTube-канале Lionsgate Movies. В фильме также снимаются: Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Крис Эванс, Ана де Армас, Тони Коллетт и другие.

В основу сюжета положена история о детективе Бенуа Блане (Дэниел Крэйг), который расследует загадочную смерть известного автора детективных романов Харлана Тромби после своего 85-летия (Кристофер Пламмер).

Выход фильма в прокат состоится 27 ноября текущего года.

Напомним, студия Sony представила первый трейлер грядущего продолжения приключенческого экшена "Джуманджи".

Также в сети появился трейлер фильма "Война Токов" с Бенедиктом Камбербэтчем, который сыграет в военной драме. Ролик был опубликован на YouTube-канале 101 Studios. Режиссером картины выступил Альфонсо Гомес-Рехон.

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