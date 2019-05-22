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Появился второй трейлер фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

На кадрах показаны главные герои картины в исполнении Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:57
"Однажды в Голливуде"
"Однажды в Голливуде"
Фото: YouTube

В сети опубликован второй трейлер девятой по счету картины Квентита Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood). Главные роли в ленте исполнили Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг и другие звезды. Презентация трейлера прошла незадолго до премьеры фильма на Каннском кинофестивале.

Квентин Тарантино женился:

В двухминутном ролике зрители увидели много кадров с участием ключевых актеров картины. Герой Ди Каприо появился с огнеметом, Питта – катается на крутой тачке, а Робби – рассказывает о том, какая она знаменитая.

Фильм рассказывает о судьбе актера (в исполнении Ди Каприо), который прикладывает все усилия, чтобы пробиться в кинобизнес, и его дублера (сыграл Брэд Питт). События в фильме разворачиваются на фоне чудовищных убийств секты маньяка Чарльза Мэнсона, от рук сторонников которого погибла и голливудская актриса, а также жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт (Марго Робби).

Также в ленте снялись Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Майкл Мэдсен, Майя Турман Хоук, Лина Данэм и Дэмиэн Льюис.

"Однажды в Голливуде" выйдет в прокат в августе 2019 года.

Напомним, ранее студия Sony Pictures выпустила первый трейлер девятой картины Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

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Источник: Сегодня
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