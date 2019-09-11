Появился второй трейлер загадочного фильма "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо

Картина повествует о двух смотрителях маяка

Кадр из фильма "Маяк" Фото: YouTube

Фантастический тандем Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо порадует зрителей в новом драматическом триллере "Маяк". В сети появился второй трейлер фильма.

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Новый фильм от режиссера хоррора "Ведьма" Роберта Эггерса отправит зрителя на отдаленный остров в штате Мэн конца 19 века, куда прибывают два смотрителя. Одного играет как раз Паттинсон, а второго - Дефо. Опытный смотритель рассказывает молодому коллеге, как прошлый смотритель сошел с ума, глядя на свет маяка, но герой Паттинсона ему не верит. Тем не менее свет маяка начинает проникать в его сознание, что приводит к жутким последствиям.

Мировая премьера "Маяка" состоялась на Каннском кинофестивале еще весной, после чего он был показан на кинофестивалях в Сан-Себастьяне. В мировой прокат фильм выйдет в октябре. Даты украинской премьеры у него пока нет.

Напомним, звезда саги про вампиров, актер Роберт Паттинсон официально стал исполнителем роли Брюса Уэйна "Бэтмена".

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