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Появился яркий трейлер третьего сезона сериала "Очень странные дела"

Действия сериала будут разворачиваться в 1985 году в небольшом американском городке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
"Очень странные дела"
"Очень странные дела"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый отрывок третьего сезона сериала "Очень странные дела", дата премьеры которого была названа ранее. Ролик появился на Youtube-канале компании и успел чуть больше, чем за сутки набрать три миллиона просмотров.

За кулисами нового сериала "Лучший мужчина":

На кадрах видео предстает Билли Харгров, который переехал в городок Хокинс и работает в местном бассейне спасателем. Создателями сериала выступили братья Даффер. Действие проекта будет разворачиваться в небольшом городке Хонкинсе в США в 1985 году.

К своим ролям в третьем сезоне вернутся Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Чарли Хитон, Наталия Дайер, Джо Кири, Сэди Синк и другие. Известно, что в новом сезоне также снимется дочь Умы Турман.

Напомним, ранее в сети появился трейлер третьего сезона "Очень странных дел". Также стриминговая компания Netflix ранее опубликовала тизер к новому сезону, но ролик вышел довольно странным, так как он стилизован под 1980-е года и рекламирует торговый центр The Starcourt.

А вот любителям развлекательного шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV, напоминаем,  что в проекте есть все об отношениях, дружбе и новых трендах.

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трейлер Netflix Очень странные дела Дэвид Харбор
Источник: Сегодня
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