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Появился захватывающий трейлер фильма "Двойник" с Уиллом Смитом

Также в сети появился ролик, как создавались спецэффекты фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Кадр из фильма "Двойник"
Кадр из фильма "Двойник"
Фото: YouTube

Актер Уилл Смит, который снимается в продолжении "Плохих парней", также сыграл еще в одном научно-фантастическом боевике. Для роли актера даже "омолодили", правда, с помощью технологий.

Смотрите видео о том, как   Уилл Смит заявил, что не будет идти в политику:

В новом фильме Энга Ли Уилл Смит сыграет сразу две роли: главного героя и его молодого клона. Главного героя зовут Генри Броген, и он является лучшим в мире наемным убийцей, к которому никто не может подобраться. Чтобы его устранить, тайная организация создает его клона Джуниора, которому по сюжету 23 года, но он обладает всеми навыками своего прототипа.

Выход фильма на широкие экраны ожидается 10 октября 2019 года.

Кроме этого, в сети также появился ролик, где режиссер Энг Ли и продюсер Джерри Брукхаймер рассказывают о технологии, что изменит мир кино, а также как создавался молодой клон Смита. Да и сам Уилл похвастался тем, как его "омолодили".

Напомним, ранее в сети появился первый трейлер фантастического боевика "Двойник" с Уиллом Смитом. Трейлер за сутки стал интернет-хитом, набрав почти пять миллионов просмотров.

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Источник: Сегодня
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