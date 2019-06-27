Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появился захватывающий трейлер фильма "Война токов" с Бенедиктом Камбербетчем

Это история о работе Томаса Эдисона, когда он пытался осветить Манхэттен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07
"Война токов"
"Война токов"
Фото: YouTube

В сети появился трейлер фильма "Война Токов" с Бенедиктом Камбербэтчем, который сыграет в военной драме. Ролик был опубликован на YouTube-канале 101 Studios. Режиссером картины выступил Альфонсо Гомес-Рехон.

Смотрите сенсационные подробности жизни Бенедикта Камбербэтча:

Отметим, что премьера ленты состоялась еще в 2017 году на кинофестивале в Торонто. Однако в прокат она не вышла из-за скандала с Харви Вайнштейном, обвиненным в домогательствах. Ведь дистрибьютором картины выступала именно его компания. Уже новую версию картины выпустила в прокат Upstart 101 Studios.

"Война токов" – это историческая драма, которая повествует о работе Томаса Эдисона (Бенедикт Камбербэтч), в период, когда он пытается использовать свое изобретение, чтобы осветить Манхэттен. Однако его попыткам мешают Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон) и его партнер Никола Тесла (Николас Холт), которые соперничают с изобретателем с помощью собственного переменного тока Теслы.

Читайте также
Успешный сериал с Бенедиктом Камбербэтчем продлевают на второй сезон

В тизере Эдисон говорит: "Это битва величайших умов Америки", а Вестингауз поучает: "Если вы хотите, чтобы вас запомнили, все просто: стреляйте в президента. Но если вы предпочитаете иметь то, что я называю наследием, вы покидаете мир в лучшем состоянии, чем то, в котором вы нашли его".

В ролях, кроме Бенедикта Камбербэтча, в ней также снимаются Майкл Шеннон и Николас Холт. Выход фильма запланирован на октябрь текущего года.

Напомним, ранее киностудия 20th Century Fox наконец-то опубликовала дебютный трейлер фильма Ford v Ferrari ("Форд против Феррари"). В главных ролях снимаются Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Бенедикт Камбербэтч с женой посетили премьеру "Мстителей" Звезда "Шерлока" сыграет сатану в сериале "Благие знамения" Бенедикт Камбербэтч и Колин Ферт сыграют в новой военной драме "1917"
трейлер Бенедикт Камбербэтч Майкл Шеннон Война токов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Малосольные хрустящие огурцы в пакете без рассола
Малосольные хрустящие огурцы в пакете без рассола
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
Каким знакам зодиака удается долго сохранять молодость
Каким знакам зодиака удается долго сохранять молодость

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняFun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

24 июняШоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Новости партнеров

Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Ани Лорак внезапно уволила всю свою команду в России
Ани Лорак внезапно уволила всю свою команду в России
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь