Появился захватывающий трейлер фильма "Война токов" с Бенедиктом Камбербетчем

Это история о работе Томаса Эдисона, когда он пытался осветить Манхэттен

"Война токов" Фото: YouTube

В сети появился трейлер фильма "Война Токов" с Бенедиктом Камбербэтчем, который сыграет в военной драме. Ролик был опубликован на YouTube-канале 101 Studios. Режиссером картины выступил Альфонсо Гомес-Рехон.

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Отметим, что премьера ленты состоялась еще в 2017 году на кинофестивале в Торонто. Однако в прокат она не вышла из-за скандала с Харви Вайнштейном, обвиненным в домогательствах. Ведь дистрибьютором картины выступала именно его компания. Уже новую версию картины выпустила в прокат Upstart 101 Studios.

"Война токов" – это историческая драма, которая повествует о работе Томаса Эдисона (Бенедикт Камбербэтч), в период, когда он пытается использовать свое изобретение, чтобы осветить Манхэттен. Однако его попыткам мешают Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон) и его партнер Никола Тесла (Николас Холт), которые соперничают с изобретателем с помощью собственного переменного тока Теслы.

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В тизере Эдисон говорит: "Это битва величайших умов Америки", а Вестингауз поучает: "Если вы хотите, чтобы вас запомнили, все просто: стреляйте в президента. Но если вы предпочитаете иметь то, что я называю наследием, вы покидаете мир в лучшем состоянии, чем то, в котором вы нашли его".

В ролях, кроме Бенедикта Камбербэтча, в ней также снимаются Майкл Шеннон и Николас Холт. Выход фильма запланирован на октябрь текущего года.

Напомним, ранее киностудия 20th Century Fox наконец-то опубликовала дебютный трейлер фильма Ford v Ferrari ("Форд против Феррари"). В главных ролях снимаются Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл.

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