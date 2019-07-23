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Появился захватывающий трейлер нового байопика с Томом Хэнксом

Том Хэнкс играет ведущего детской развлекательной программы, известного как Мистер Роджерс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
Кадр из фильма "Прекрасный день по соседству"
Кадр из фильма "Прекрасный день по соседству"
Фото: YouTube

Компания Sony Pictures опубликовала первый трейлер биографической драмы "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in The Neighbourhood) с Томом Хэнксом в главной роли. Изначально картина называлась по-другому, однако в процессе съемок – поменялось.

Режиссером картины стала Мариэль Хеллер. Том Хэнкс играет главную роль – добродушного ведущего детской развлекательной программы, известного как Мистер Роджерс (Фред Роджерс). 

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Сюжет картины основан на реальной истории. Действие разворачивается вокруг дружбы Роджерса с журналистом (Мэттью Риз), который делает большой профайл о популярном ведущем, которого любит вся Америка.

Фильм выйдет на большие экраны 22 ноября 2019 года. Отметим, что Роджерс был ведущим детских телепередач, а также известным гуманистом, задушевным добряком, дружелюбным и очаровательным парнем со склонностью к вязанию кардиганов. И хотя за пределами Америки он не был так же популярен, как дома, предстоящий байопик расскажет довольно универсальную историю о хорошем человеке, который стремился сделать мир чуточку лучше.

Напомним, ранее студия Sony Pictures опубликовала первый официальный кадр из байопика, посвященного жизни американского телеведущего Фреда Роджерса.

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Источник: Сегодня
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