Появился захватывающий трейлер нового байопика с Томом Хэнксом
Том Хэнкс играет ведущего детской развлекательной программы, известного как Мистер Роджерс
Компания Sony Pictures опубликовала первый трейлер биографической драмы "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in The Neighbourhood) с Томом Хэнксом в главной роли. Изначально картина называлась по-другому, однако в процессе съемок – поменялось.
Режиссером картины стала Мариэль Хеллер. Том Хэнкс играет главную роль – добродушного ведущего детской развлекательной программы, известного как Мистер Роджерс (Фред Роджерс).
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Сюжет картины основан на реальной истории. Действие разворачивается вокруг дружбы Роджерса с журналистом (Мэттью Риз), который делает большой профайл о популярном ведущем, которого любит вся Америка.
Фильм выйдет на большие экраны 22 ноября 2019 года. Отметим, что Роджерс был ведущим детских телепередач, а также известным гуманистом, задушевным добряком, дружелюбным и очаровательным парнем со склонностью к вязанию кардиганов. И хотя за пределами Америки он не был так же популярен, как дома, предстоящий байопик расскажет довольно универсальную историю о хорошем человеке, который стремился сделать мир чуточку лучше.
Напомним, ранее студия Sony Pictures опубликовала первый официальный кадр из байопика, посвященного жизни американского телеведущего Фреда Роджерса.
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