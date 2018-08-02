Пожиратель котов Альф вернется на экраны в новом проекте

Известная киностудия решила перезапустить старый проект

Кадр из сериала "Альф"

Культовый сериал "Альф", который выходил с 1986 по 1990 годы, снова вернется на экраны. Дело в том, что студия Warner Bros. решила перезапустить старый проект. Известно, что пока проект находится на ранней стадии разработки, пишет Digital Spy.

По сюжету телевизионного шоу, инопланетянин с планеты Мелмак, которому дали прозвище Альф, стал членом семьи Таннеров. Альф искренне полюбил приютивших его людей, однако, далеко не всегда ценил их доброту. Создатель сериала Пол Фаско лично управлял куклой, изображающей Альфа. Он также и озвучивал героя.

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В настоящее время кинематографист обвинен в расизме и маловероятно, что он будет привлечен к новому проекту. Сериал об Альфе насчитывает всего четыре сезона, однако при этом его влияние на поп-культуру эксперты отмечают и сегодня.

Напомним, ранее уже сообщалось, что компания Sony Pictures Animation выкупила права на знаменитый комедийный телесериал 1980-х годов "Альф" и перенесет историю инопланетянина Гордона Шамуэя и приютившей его семьи Таннер на большой экран.