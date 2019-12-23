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"Правда": вышел трейлер нового фильма с Катрин Денев

Режиссер – Хирокадзу Корээда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
"Правда" с Катрин Денев
"Правда" с Катрин Денев
Фото: YouTube

В сети появился первый трейлер фильма "Правда", главную роль в котором сыграла французская актриса Катрин Денев, которая летом посетила ОМКФ.

Узнайте также, почему Катрин Денев госпитализировали:

По сюжету, богатая актриса Фабьен (Денев) живет в роскошном особняке с мужем и маленькой собачкой и готовится к выходу мемуаров. В это время к ней в гости приезжает дочь Люмир (Жюльет Бинош) вместе с мужем Хэнком (Итан Хоук) и дочкой. На протяжении всего фильма Фабьенн и Люмир будут ссориться, мириться и заново узнавать друг друга.

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Режиссером стал Хирокадзу Корээда, который в 2018 году получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за криминальную драму "Магазинные воришки".

Выход "Правды" запланирован на февраль 2020 года.

Напомним, ранее в сети появился украинский трейлер нового душевного фильма "Особенные" от мастеров-режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаш ("1+1", "Самба", "1+1 = свадьба") с Венсаном Касселем в главной роли.

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