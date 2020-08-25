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"Реальная мистика" возвращается на экраны: правительство попросило команду Андрея Дебрина приступить к работе

Сегодня, 16:58

В новом сезоне программы появится загадочный новый герой

По многочисленным просьбам зрителей любимая программа миллионов украинцев "Реальная мистика" возвращается на экраны. 21 сентября в 11:30 состоится первая встреча с командой Андрея Дебрина. За время разлуки герои изменились. Уже в новых образах и в новом офисе они попытаются найти рациональное объяснение загадочным вещам и уберечь страну от глобальной опасности.

"Реальная мистика"
"Реальная мистика"
Фото: пресс-служба

После того как Андрей Дебрин остался без своей команды и распрощался с "Реальной мистикой", страну охватили жуткие и загадочные явления. Вирусы, аномальный туман, мистическое исчезновение ученых и различные паранормальные истории приобретают все более угрожающий масштаб. Власть, которая не сталкивалась с мистическими событиями раньше, не может собственноручно справиться с ними, поэтому обратилась к Андрею Дебрину за помощью.

Но сможет ли Андрей собрать снова свою команду? Ведь Марина отбывает срок в тюрьме за убийство, а Евгений Бельтюков исчез бесследно и не отвечает на звонки. Тимуру после сердечного приступа может быть противопоказано работать. Судьбы других персонажей не менее драматичны.

"Родина в опасности, тьма охватывает все и вся. И теперь мы в роли стражей. Стараемся победить глобальное зло. И в каждом деле, которое мы расследуем, есть детали этой общей картинки, которую нам нужно разгадать. Словно составляем маленькие пазлы в один большой. И это очень интересно", – рассказывает ведущий программы "Реальная мистика" Андрей Дебрин, который отныне, работая над государственными тайнами, сменит привычные регланы и кроссовки на стильные костюмы в стиле Джеймса Бонда.

Андрей Дебрин
Андрей Дебрин
Фото: пресс-служба

Каждого члена команды ждут новые вызовы. А любимица зрителей Вера Ивановна даже получит повышение и будет участвовать в расследованиях. Еще одной неожиданностью для зрителей станет появление нового героя, который сделает продолжение истории еще более таинственным.

Офис для специального отдела "Реальная мистика" предоставила власть. Теперь место, где собираются герои – современное, высокотехнологичное пространство, где у каждого работника есть свое рабочее место, а лаборатория стала более совершенной.

В новом сезоне "Реальной мистики", производством которой занимается "Теле Про", зрители увидят в деле любимых актеров: Андрея Дебрина, Людмилу Ардельян, Наталью Бережную-Музычко, Евгения Бельтюкова, Елену Репину, Тимура Ибраимова, Алексея Нечай-Кучинского и Вячеслава Николенко.

Елена Репина в программе "Реальная мистика"
Елена Репина в программе "Реальная мистика"
Фото: пресс-служба

Напомним, первый сезон сериала "Реальная мистика" стартовал на телеканале "Украина" в декабре 2015 года, показав высокие рейтинги. В 2019 году "Медиа Группа Украина" заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити "Реальная мистика" с польской группой Polcast.

Телеканал "Украина" покажет новые серии "Реальной мистики"
Телеканал "Украина" покажет новые серии "Реальной мистики"
Фото: пресс-служба

Смотрите новые серии "Реальной мистики" с сентября на телеканале "Украина"!

Напомним, ранее ведущий программы "Реальная мистика" признался, верит ли в потусторонние силы.

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