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Прайд в Харькове: как прошел первый ЛГБТ-марш

В центре города зафиксированы стычки и нападения на ЛГБТ-активистов

Елизавета Даниловская
Сегодня, 15:55

"Бунтуй, кохай, права не віддавай!" – под таким лозунгом 15 сентября в Харькове состоялся первый официальный ЛГБТ-парад. По данным организаторов, три тысячи участников прошлись по центральной площади города с целью обратить внимание на права представителей сексуальных меньшинcтв. В толпе были замечены и традиционные семьи с детьми, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. К ним присоединились и участники международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.

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Для того чтобы обеспечить охрану общественного порядка, были привлечены более 2,5 тыс. сотрудников полиции и перекрыто движение центральными улицами. Однако через два часа после завершения противники прайда начали отлавливать людей, которые принимали участие в мирной акции. Одного из участников повалили на землю и били ногами, других закидывали яйцами и камнями, также противники марша оказывали сопротивление правоохранительным органам и распрыскивали слезоточивый газ – пострадали двое полицейских. В итоге 17 нарушителей закона были задержаны и отправлены в участок.

Полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол.

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Ранее в городе уже проходили мини-акции, призванные привлечь внимание к проблеме дискриминации сексуальных меньшинств в Украине. Когда же в начале лета стало известно о проведении первого массового мирного ЛГБТ-парада, на сайте горадминистрации появилась петиция с требованием запретить мероприятие. Усилиями местных правозащитников и заграничных организаций, таких как Amnesty International, NDI и представительств ООН и ОБСЕ мирная акция стала возможной.

Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
Марш равенства в Харькове 2019
Фото: пресс-служба
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"Сегодня" пообщались с участниками прайда и выяснили почему важно проводить подобные мероприятия, и как они лично столкнулись с дискриминацией в Украине.

Анна, соорганизатор прайда, представительница ЛГБТ-сообщества

"Сегодня мы и наблюдали ущемление наших прав, когда людей из-за принадлежности к сексуальным меньшинствам просто выискивали и били ногами в центре города! Никакая идеология не может это оправдать! Мой каминг-аут для себя произошел в позднем возрасте, моему ребенку был годик. Для меня это вызовом не было, ведь я была уверена, что никому плохо не делаю. Следующим этапом стало перестать скрывать своих партнерш, не говорить – да это просто моя подруга! Не молчать, когда спрашивают, а где твои парни и признать, что они меня не интересуют, но когда я решилась и раскрыла окружающим свою правду, то столкнулась и с агрессией и недопониманием".

Артем, соорганизатор прайда, представитель ЛГБТ-сообщества

"Я давно хотел заняться организацией прайда и сделать так, чтобы все его участники могли в безопасности пройти этот маршрут и высказать свою гражданскую позицию. Основная идея: показать свою общность, ведь когда люди прячутся у себя дома, это не уменьшает риска быть побитым на улице. Сегодня мы вышли показать, что нас действительно много и мы заслужили тех же прав, что и все остальные люди. Если над тобой издеваются из-за твоей ориентации, это должно быть расследованным, как преступление на почве ненависти.

Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
Первый ЛГБТ-парад в Харькове
Фото: пресс-служба
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Заметьте, мы не требуем ничего эксклюзивного, все гетеросексуальные люди же обладают данными правами. Помню, как однажды я ушел в отпуск, а моя коллега звонит и говорит: "Не возвращайся обратно, тут все узнали о тебе и обсуждают". Я знал о законе про не дискриминацию на рабочем месте, но осознал, что если даже что-то и докажу, то работать все равно в этом месте больше не захочу. С дискриминацией еще столкнулся и тогда, кода ко мне пристал пьяный человек, и я попросил защиты у полиции. Узнав, что я представляю ЛГБТ-сообщество, правоохранители сразу сказали, что это из-за моей ориентации. Но как пьяный мог это знать, если мы не были знакомы и даже не разговаривали? Он просто напал на меня. К сожалению, в Украине не все, что гарантировано законом – реализуется".

Вера, представительница ЛГБТ-сообщества

"У ЛГБТ нет базовых прав, которые есть у других людей, то же право на брак. Так что, если не проводить подобные прайды, то отношения общества не поменяется. Часто в моем окружении, я слышу осуждающие высказывания о сексуальных меньшинствах. Когда же я признаюсь в своей ориентации, часто люди меняют свое отношение, они же видят, что я такая же, как они, просто выбрала другой путь. Так что я больше чувствую поддержки от окружающих, а с теми, кто не разделяют мою позицию, я просто прекращаю любое общение".

Читайте также, как прошел в июне марш равенства в Киеве.

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