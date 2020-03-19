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Предсказавший опасный вирус фильм "Заражение" стал самым популярным в мире

Спойлер: в картине Стивена Содерберга все закончилось благополучно

Инна Петрова
Сегодня, 18:36

Небывалую популярность в 2020 году фильму "Заражение" режиссера Стивена Содерберга принес распространяющийся по странам коронавирус. Сейчас, во время пандемии, охватившей весь мир, эта картина 2011 года стала самой просматриваемой за последнее время. А все потому, что ее сюжет очень схож с теми событиями, которые происходят сегодня в реальном мире.

В сети Стивена Содерберга называют предсказателем. Однако нет ничего фантастического в том, что режиссер описал историю о неизвестном прежде вирусе, которая в теории могла случиться когда и где угодно. Тем не менее, кино "Заражение" резко поднялось в ТОПе киночарта iTunes, а в каталоге популярности Warner Brothers с 270-й строчки взлетело на вторую.. Далее в материале рассказываем, зачем фильм "Заражение" смотреть онлайн.

Кадр из фильма "Заражение"
Кадр из фильма "Заражение"
Фото: Скриншот из видео

"Заражение", где главные роли исполнили Кейт Уинслет, Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу и Марион котийяр, в точности описывает происходящее на нашей планете в данный момент. Если вы хотите посмотреть фильмы про заражение, не обходите стороной работу Содеберга.

Так, человечество столкнулось с угрозой в виде смертельного вируса неизвестного происхождения, поражающего, как и коронавирус, дыхательные органы, против которого нет ни лечебных протоколов, ни вакцин, а его смертность составляет более 20%. Примечательно, что источником инфекции стала летучая мышь, а первое заражение произошло в Китае. Нулевым пациентом стала героиня Гвинет Пэлтроу, которая умирает в сам начале.

Опустевшие улицы и магазины, паника и карантин – все это знакомо зрителям не по наслышке. "Заражение" может изрядно помотать нервы. Потому, если у вас повышенная тревожность из-за ситуации с коронавирусом, лучше отложите просмотр этого фильма на потом.

Важно отметить, что в фильме Стивена Содерберга для человечества все закончилось хорошо. А мы надеемся, что так произойдет и в реальности с коронавирусом. Мойте руки, избегайте людных мест и старайтесь не паниковать!

Ранее мы писали о лучших мелодрамах, которые можно посмотреть во время карантина.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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