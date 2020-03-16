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Представлен актерский состав перезапуска "Сплетницы"

Новый сезон шоу будет состоять из 10 серий

Инна Петрова
Сегодня, 12:45

В прошлом году стало известно, что стиминговый сервис HBO Max готовит перезапуск сериала "Сплетница". Ожидается, что премьера спин-оффа, который будет состоять из 10 эпизодов, состоится в 2020 году. Сейчас появилась информация о том, кто снимется в продолжении культового сериала о подростках.

Создатели "Сплетницы" сообщили о желании сделать ведущий каст проекта как можно более разнообразным и соответствующим современной реальности. Таким образом, в шоу появятся больше темнокожих и ЛГБТ героев.

Каким будет новый сезон "Сплетницы"
Каким будет новый сезон "Сплетницы"
Фото: Скриншот из видео

"Теперь есть новая нью-йоркская элита, которая встряхнет весь Манхэттен", – представляют зрителям новый каст. В него вошли: Уитни Пик ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Эли Браун ("Милые обманщицы. Перфекционистки"), Эмили Элин Линд ("Доктор Сон"), Джонатан Фернандез ("Исчезновение Элеанор Ригби. Они") и Джейсон Готэй. Также известно, что голосом таинственной Сплетницы станет Кристен Белл.

Несмотря на то, что действие новых эпизодов развернется через восемь лет после финала оригинальной "Сплетницы", на экраны могут вернуться Серена, Блэр, Дэн, Чак и Нейт в исполнении Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик и Чейс Кроуфорд.

Ранее мы писали, что съемки нового "Бэтмена" отложили на две недели из-за коронавируса.

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