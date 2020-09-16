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Смотрите трейлер драмы "Атлантида" о жизни после победы в войне на Донбассе

Сегодня, 11:54

Кинолента выйдет в украинский прокат 5 ноября

Вышел официальный трейлер украинского драматического фильма Валентина Васяновича "Атлантида", который получил приз Венецианского кинофестиваля-2019 в секции "Горизонты".

Кадр из фильма "Атлантида"
Кадр из фильма "Атлантида"
Фото: arthousetraffic.com

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Примечательно, что все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Среди них – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Кадр из фильма "Атлантида"
Кадр из фильма "Атлантида"
Фото: arthousetraffic.com

Драма "Атлантида" получила большой международный успех: фильм показали более чем на 50 фестивалях, где, кроме венецианской награды, он получил еще четыре Гран-при, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Лента вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии и борется за право представлять Украину на кинопремии "Оскар".

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Продюсерами фильма выступают Валентин Васянович, Ия Мыслицкая ("Племя", "Сумерки") и Владимир Яценко ("Домой", "Дикое поле").

Международным продвижением занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила "Студия Гармата фильм". Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку. Прокатчик ленты – кинокомпания Arthouse Traffic.

Украинская премьера "Атлантиды" состоится 26 сентября в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. В широкий внутренний прокат лента выйдет 5 ноября.

Ранее мы сообщали, что украинский фильм "Плохие дороги" получил награду Венецианского кинофестиваля.

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Атлантида украинское кино Валентин Васянович
Источник: arthousetraffic.com
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