"Представьте себе": Джону Леннону могло бы исполниться 80 лет

9 октября родился один из величайших музыкантов в истории

Без сомнений, Джон Леннон – настоящая икона, и не только в музыке. Через сорок лет после его смерти, в день, когда ему могло бы исполниться 80 лет, захватывает дух от того, как Джон Леннон повлиял на музыку и весь ХХ век, оставив после себя наследие, с которым сложно сравниться.

И даже спустя столько лет артисты продолжают записывать каверы на его песни, люди разделяют его жизненную философию, а армия поклонников музыканта пополняется. Джон Леннон как никто другой был открыт миру, жизни и любви, при этом его жизнь состояла из по-настоящему непростых периодов.

В честь 80-летия музыканта мы собрали самые яркие цитаты и высказывания, которые запомнились миллионам.

Маленький Джон Леннон и его мама Джулия Фото: Getty Images

"Когда мне было лет двенадцать лет, я часто думал о том, что я, наверное, гений, но этого никто не замечает. Я думал: "Гений я или сумасшедший. Кто из них? Сумасшедшим я быть не могу, потому что не в психушке. Значит, я гений". Я хочу сказать, что гениальность, видимо, одна из форм сумасшествия".

The Beatles, 1963 Фото: Getty Images

"Помните о любви. Единственная надежда для любого из нас – это мир. Насилие порождает насилие. Если вы хотите обрести мир, вы можете получить его, когда захотите, если мы все объединимся".

"Когда мы боимся, мы отдаляемся от жизни. Когда мы влюблены, мы открыты всему, что может предложить жизнь, со страстью, волнением и принятием".

"Между прочим, я не верю во вчера. Вы знаете, я не верю во вчерашнее. Меня интересует только то, что я делаю сейчас".

Сопровождающие выносят со сцены девушку, которая упала в обморок, наблюдая за пением Джона Леннона Фото: Getty Images

"Тех, кто сидит на дешёвых местах, просим аплодировать. Остальные могут ограничиться позвякиванием своих драгоценных украшений!", – сказал Джон Леннон, выступая перед королевской семьей.

The Beatles встречаются с королевой Елизаветой, матерью Елизаветы II Фото: Getty Images

"Я цинично отношусь к обществу, политике, прессе, правительству. Но я не цинично отношусь к жизни, любви, добру, смерти. Вот почему я действительно не хочу, чтобы меня называли циником".

"Никто меня не контролирует. Я неконтролируемый. Единственный, кто контролирует меня, – это я, и то вряд ли".

Джон Леннон и The Beatles в турне, 11 сентября 1967 год Фото: Getty Images

"Для каждого мужчины движущая сила – это женщина. Без женщины даже Наполеон был бы простым идиотом".

"Жизнь – это то, что происходит с вами, пока вы строите другие планы".

Йоко Оно и Джон Леннон Фото: Getty Images

Ранее мы делились историей успеха знаменитого фотографа Энни Лейбовиц, которая сделала тот самый знаменитый снимок Джона Леннона и Його Оно перед смертью певца.

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