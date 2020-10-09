"Представьте себе": Джону Леннону могло бы исполниться 80 лет
9 октября родился один из величайших музыкантов в истории
Без сомнений, Джон Леннон – настоящая икона, и не только в музыке. Через сорок лет после его смерти, в день, когда ему могло бы исполниться 80 лет, захватывает дух от того, как Джон Леннон повлиял на музыку и весь ХХ век, оставив после себя наследие, с которым сложно сравниться.
И даже спустя столько лет артисты продолжают записывать каверы на его песни, люди разделяют его жизненную философию, а армия поклонников музыканта пополняется. Джон Леннон как никто другой был открыт миру, жизни и любви, при этом его жизнь состояла из по-настоящему непростых периодов.
В честь 80-летия музыканта мы собрали самые яркие цитаты и высказывания, которые запомнились миллионам.
"Когда мне было лет двенадцать лет, я часто думал о том, что я, наверное, гений, но этого никто не замечает. Я думал: "Гений я или сумасшедший. Кто из них? Сумасшедшим я быть не могу, потому что не в психушке. Значит, я гений". Я хочу сказать, что гениальность, видимо, одна из форм сумасшествия".
"Помните о любви. Единственная надежда для любого из нас – это мир. Насилие порождает насилие. Если вы хотите обрести мир, вы можете получить его, когда захотите, если мы все объединимся".
"Между прочим, я не верю во вчера. Вы знаете, я не верю во вчерашнее. Меня интересует только то, что я делаю сейчас".
"Тех, кто сидит на дешёвых местах, просим аплодировать. Остальные могут ограничиться позвякиванием своих драгоценных украшений!", – сказал Джон Леннон, выступая перед королевской семьей.
"Я цинично отношусь к обществу, политике, прессе, правительству. Но я не цинично отношусь к жизни, любви, добру, смерти. Вот почему я действительно не хочу, чтобы меня называли циником".
"Никто меня не контролирует. Я неконтролируемый. Единственный, кто контролирует меня, – это я, и то вряд ли".
"Для каждого мужчины движущая сила – это женщина. Без женщины даже Наполеон был бы простым идиотом".
"Жизнь – это то, что происходит с вами, пока вы строите другие планы".
Ранее мы делились историей успеха знаменитого фотографа Энни Лейбовиц, которая сделала тот самый знаменитый снимок Джона Леннона и Його Оно перед смертью певца.
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