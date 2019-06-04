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Премьера: ALEKSEEV выпустил клип на песню "Целуй"

В новой видеоработе Алана Бадоева певец предстал в непривычном образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
ALEKSEEV выпустил клип на песню "Целуй"
ALEKSEEV выпустил клип на песню "Целуй"
Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который впервые рассказал о романе с участницей "ВИА Гры", выпустил клип на песню Целуй. Композиция вошла в свежий альбом артиста Моя звезда, которым Никита обозначил свой новый стиль в творчестве. Видео ALEKSEEV - Целуй появилось на официальном Youtube-канале певца в понедельник, 3 июня.

Не пропустите эксклюзивное интервью с Алексеевым в программе "Зірковий шлях":

Режиссером новой видеоработы стал известный клипмейкер Алан Бадоев. Отметим, что это уже шестая коллаборация Бадоева и Алексеева, однако "Целуй" очень отличается от всех предыдущих роликов, которые ранее видели поклонники Никиты. 

В клипе ALEKSEEV продемонстрировал кардинально новый имидж, который коснулся не только музыки, но и визуальной составляющей.

"Целуй" – начало совсем другой истории на моем пути. Полная перезагрузка музыкального стиля. Я взрослею, мои жизненные ориентиры меняются. Хочется все время прокручивать свой внутренний баланс, чаще экспериментировать. Я чувствую, что все эти метаморфозы органические с моим внутренним миром, - рассказал о новом релизе ALEKSEEV. 

Смотрите клип ALEKSEEV – Целуй:

Напомним, что ранее ALEKSEEV рассказал об изменениях в творческой жизни.

Накануне украинская рэперша Alyona Alyona выпустила клип на композицию "Якби я була не я".

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