Премьера фильма "Захар Беркут" в Киеве: чем удивляли зрителей

В широкий прокат картина выходит 10 октября

"Захар Беркут" Фото: YouTube

В Киеве отгремела премьера украинского экшена "Захар Беркут". Отгремела – сказано без преувеличения, ведь кинотеатр "Киевская Русь" стал площадкой для каскадерских боев, огненного и конного шоу. Но обо всем по порядку.

Кинотеатр постепенно заполнился людьми: пресса, организаторы, партнеры, творческая команда, актеры, зрители – всем хотелось посмотреть фильм и пообщаться с творцами картины. Удалось пообщаться с актерами и режиссерами и корреспонденту Сегодня.Lifestyle.

"Захар Беркут" Фото: Instagram

По мере того, как холл кинотеатра заполнялся людьми, там становилось невероятно душно. Впрочем, об этом мало кто вспоминал, ведь вокруг завертелся мир "Захар Беркута" – тут и выставка костюмов главных героев, и громкая атмосферная музыка фильма, и вкусные угощения, и аниматоры в костюмах монголов, и сувенирная лавка. Все шумело, гремело и смеялось.

В гуще событий мне удалось пообщаться с сорежиссером фильма "Захар Беркут" с голливудской стороны – Джоном Винном. Он был впечатлен съемками в Карпатах, а также работой с украинской командой.

"Сложности, конечно, были. В первую очередь в том, что не весь каст знал английский язык, а фильм снимали именно на английском. Но с нами работали профессиональные переводчики, так что все недорозумения или непонятные ситуации удавалось сгладить", – отметил в комментарии Сегодня.Lifestyle Джон Винн.

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Также режиссер поделился планами на будущее: "О новых совместных проектах с Украиной пока рано говорить, хотя и хотелось бы. Это не потому, что я не хочу, просто пока не время. А пока я планирую отправится в небольшой отпуск, чтобы перезагрузиться, отдохнуть от работы над фильмом". Мужчина охотно фотографировался со всеми, разговаривал с журналистами и гостями, улыбался и шутил. Непринужденно чувствовали себя и украинские актеры, а также второй режиссер картины Ахтем Сеитаблаев.

Об актуальности повести Ивана Франко и фильма как раз и рассказал Сеитаблаев. Он отметил, что литература Ивана Франко, и в частности "Захар Беркут", является примером мировой литературы. И как любой пример мировой литературы он не только вечен, но и всегда актуален.

"Это борьба за собственный дом, за свою родину, за свою любовь, за то, что ты способен отстаивать, за что ты способен погибнуть. Это стремление отстаивать собственный образ жизни. И именно идеологический конфликт для меня является главным в фильме – конфликт между Тугаром Волком и Захаром Беркутом. Именно через него я заинтересовался этим проектом. И идеологическая конструкция, которую стремился воплотить в жизнь Тугар Волк, вошла в конфликт с мировоззрением Захара Беркута. Собственно, с этого начинается конфликт", – рассказал Сеитаблаев.

Среди толпы можно было заметить и одного из самых маленьких актеров фильма – Михаила Корженивского, который охотно рассказывал о своих любимых сценах в фильме и как он попал на съемки. Также пообщаться можно было и со сценаристом Ярославом Войцешеком, актерами Олегом Волощенко, Андреем Исаенко, Алиной Коваленко. Все они отметили, что получили невероятный опыт и удовольствие от участие в такой картине.

Отдельно хочу отметить еще одних персонажей ленты – костюмы. Да, их смело можно назвать отдельными персонажами, ведь работа над их созданием была очень кропотливой. Как рассказал художник по костюмам Антонина Белинская, она со своей командой долго собирали материалы, были в экспедиции в Карпатах, делили эскизы, искали мастеров.

Антонина Белинская Фото: Сегодня

"Все костюмы из натуральных материалов. Даже овечью шерсть нам передавали из Карпат! А исполнитель роли Захара Беркута Роберт Патрик был просто во восторге от костюмов! Он говорил мне, что они не только выглядят, как настоящие, но и пахнут, как настоящие!", – отметила Антонина.

Удалось узнать и мнение Евгения Ныщука, который также пришел на премьеру украинского блокбастера:" Я несколько раз был на съемочной площадке и безусловно, это новый качественный шаг украинского кино в копродукции с мировым кино, в сотрудничестве с ведущими кинематографистами Голливуда. Тут хорошее соединение с одной стороны украинской темы, украинского автора, но вместе с тем – темы, которая всегда будет актуальной в любой стране мира. Это борьба за свою свободу".

Также Ныщук отметил, что для Украины это очень мощный проект и возможность "заявить о себе на весь мир" и на западного зрителя.

Напомним, ранее режиссер фильма "Захар Беркут" Ахтем Сеитаблаев рассказал Сегодня.Lifestyle о съемочном процессе и актерском мастерстве.

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