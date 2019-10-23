Премьера комедийного хоррора "Zомбилэнд: Контрольный выстрел": что нужно знать

Это прямое продолжение фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд"

Уже завтра, 24 октября, на широкие экраны выходит комедийный хоррор "Zомбилэнд: Контрольный выстрел". Это прямое продолжение фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд". В США фильм вышел на экраны 18 октября 2019 года.

Премьера "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2"

Сценаристами фильма выступили Ретт Риз и Пол Верник, а съемки проходили под руководством Рубена Фляйшера, режиссера оригинального фильма.

В главных ролях:

Вуди Харрельсон;

Джесси Айзенберг;

Эмма Стоун;

Эбигейл Бреслин.

Сюжет "Zомбилэнд: Контрольный выстрел"

Главные герои вновь сразятся с армией зомби, которая на этот раз эволюционирует и станет ещё кровожаднее. Попутно с борьбой с ожившими мертвецами им придётся разрешать нарастающие проблемы внутри собственного коллектива.

А пока мы можем вместе вспомнить сюжет первого фильма – "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и несколько интересных фактов о нем.

Стоит отметить, что ранее вышел первый постер зомби-комедии, с которым создатели поучаствовали в #10yearschallenge. Спустя 10 лет герои практически не изменились.

Напомним, ранее мы писали, кто сыграет женщину-кошку в новом "Бэтмене".

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