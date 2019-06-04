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Премьера лета: LOBODA презентовала клип на нашумевший трек

Светлана Лобода выпустила "горячий" клип на трек "Пуля-Дура"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:29
LOBODA представила новый клип на песню "Пуля-Дура"
LOBODA представила новый клип на песню "Пуля-Дура"
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода представила клип на cвою новую песню "Пуля-Дура". Видеоработа опубликована на YouTube-канале певицы. За несколько часов клип набрал уже почти 100 тыс. просмотров.

Смотреть клип LOBODA "Пуля-Дура": 

В клипе Светлана Лобода предстает в нескольких образах: танцует на столе в ультракоротком мини, позирует в длинном кожаном пальто и шляпе на фоне огромного креста. Кроме того, артистка удивляет образом с розовыми волосами и эпатирует в костюме скелета. Уже традиционно клип на песню "Пуля-Дура" – это маленькое кино с бессменными "горячими" танцами Лободы.

Отметим, что съемки клипа проходили в Португалии.

Смотрите также видео, как Светлана Лобода увеличила гонорар за выступление:

Напомним, что недавно Rammstein презентовал новый лирический трек Diamant. В нем Линдеманн поет о красивой и прекрасной женщине, которая "заставила мир вокруг померкнуть". В тексте сингла говорится, что герой песни хочет "всегда видеть только ее" и не может отвести от нее взгляд. Поклонники певицы и даже некоторые СМИ решили, что в песне поется именно о Светлане Лободе

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