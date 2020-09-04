Премьера самого романтичного фильма сезона: звезды "После ссоры" раскрывают секреты молодежного блокбастера

Хиро Файнс-Тиффин, Джозефин Лэнгфорд и Дилан Спроус рассказали, что ждет зрителей

С 3 сентября в украинских кинотеатрах стартовала долгожданная романтическая лента "После ссоры" по бестселлеру американской писательницы Анны Тодд. Фильм является сиквелом к невероятно успешной первой части – "После", которая вышла на широкие экраны весной 2019 года, стала лидером проката, заняв первую строчку бокс-офиса в Украине и 16 странах мира.

Главные роли в картине исполнили австралийская красавица Джозефин Лэнгфорд и харизматичный племянник знаменитого актера Рэйфа Файнса – Хиро Файнс-Тиффин.

Кадр из фильма "После ссоры" Фото: пресс-служба

Во втором фильме нового знакомого главной героини сыграл кумир юных девушек Дилан Спроус, кроме того к актерскому составу присоединились Кэндис Кинг из "Дневников вампира" и Чарли Вебер из "Как избежать наказания за убийство".

По сюжету, встреча с Хардином (Хиро Файнс-Тиффин) разделила жизнь Тессы (Джозефин Лэнгфорд) на "до" и "после". Молодые и такие разные – от их страсти буквально разлетаются искры. Однако внезапно в жизни девушки появляется новый знакомый Тревор (Дилан Спроус), который готов стать верным другом или же положить к ее ногам весь мир? Зрителей ждет еще больше чувственности, любви и страсти, чем в предыдущей части.

Сегодня.Lifestyle пообщались с главными актерами ленты "После ссоры" Джозефин Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффином и Диланом Спроусом, а также с автором книги и продюсером фильма Анной Тодд, и готовы раскрыть некоторые секреты молодежного блокбастера, для всех кто еще верит в любовь.

"После ссоры" Фото: пресс-служба

О том, где оказались главные герои к началу фильма "После ссоры"

Начиная с первого фильма, становится ясно, что между Тессой и Хардином после их ссоры происходит естественный цикл эволюции как персонажей, так и их отношений. В частности, многое меняется для Тессы, которая теперь не только юная студентка, но и многообещающий молодой сотрудник крупного издательского дома, где доминирует взрослая и жесткая атмосфера.

"Я думаю, что в этом фильме мы видим иную, более взрослую Тессу, – говорит Джозефин Лэнгфорд, – В этом фильме Тесса совсем другая. Она резко и довольно неожиданно оказывается в другой точке своей жизни".

Джозефин Лэнгфорд в фильме "После ссоры" Фото: пресс-служба

В то время как Тесса пытается двигаться дальше после истории с Хардином, как в личных аспектах, так и в карьере – Хардин борется со своими же демонами. Во втором фильме зритель может посчитать, что видит более проблемную и темную сторону Хардина. По словам Хиро Файнса-Тиффина, на самом деле именно таким Хардин был всегда, просто не было возможности увидеть все его "слои" в первом фильме. Но в этот раз фанаты смогут больше узнать о прошлом Хардина и понять, что является главным мотиватором его неоднозначных поступков.

"Я не думаю, что он обязательно так уж сильно изменился. Он ведь всегда был таким, мы просто не смогли пролить достаточно света на его личность и его проблемы. Все-таки первая часть истории – это больше о Тессе, чем о Хардине. Я очень рад, что все увидят Хардина в полном его "величии" в этом фильме", – говорит Файнс-Тиффин.

Кадр из фильма "После ссоры" Фото: пресс-служба

Писательница Анна Тодд о травматичном прошлом Хардина Скотта

Обсуждая главного героя – Хардина Скотта и то, что мы узнаем о нем в "После ссоры", Анна Тодд проводит некоторые параллели между его детством и теми поступками, которые неизбежно приводят Хардина раз за разом к конфликтам с его возлюбленной, Тессой.

"Вы увидите гораздо больше травм Хардина. И это его реальность. Я знаю многое о детстве в доме полном людей с зависимостями – в такой ситуации вы видите только один тип отношений на протяжении долгого и важного периода вашей жизни. Другим действительно трудно понять, того кто никогда по-настоящему не чувствовали безусловной любви. Этим людям очень сложно моделировать здоровые отношения и заботу, хотя мама Хардина – отличный персонаж и вы наконец увидите ее в этом фильме. Она старалась изо всех сил, но ей приходилось работать по 60-80 часов в неделю в баре, чтобы накормить его. Потому Хардин никогда не знал любви, преисполненной заботы. А именно так формируется эмпатия и понимание как строить здоровые отношения", – рассказала Анна Тодд.

Кадр из фильма "После ссоры" Фото: пресс-служба

Анна Тодд о том, что Тесса Янг тоже не всегда права

"Мне нравится, что во втором фильме мы видим, как Тесса делает ошибки. Проблема – не только Хардин. Обычно Хардин подвергается критике намного больше, чем Тесса. Но и Тесса на самом деле не идеальный персонаж. Мы видим ее другую сторону – чрезмерно критичную. Она стыдится. Она делает много вещей, которые ей не следует делать. Не надо пытаться превратить героиню в "бедную Тессу". На самом деле – это абсолютно не так. "После ссоры" – это история про двух хаотичных людей. У них обоих были прошлые травмы, которые влияют на них сейчас", – продолжает Анна.

"После ссоры" Фото: пресс-служба

О природе отношений Тессы и Хардина

Анна Тодд признается, что отношения Тессы и Хардина трудно определить.

"Термины "родственные души", "лучшие друзья" или "друзья с привилегиями" не совсем подходят, но их отношения, безусловно, могут быть понятны многим. Эта связь полна страстными моментами, и хотя кажется, что Вселенная пытается разлучить их, они продолжают находить дорогу обратно в жизни друг друга", – говорит писательница.

Джозефин Лэнгфорд считает, что слово "зависимость" – это точный способ описать связь между Хардином и Тессой. Хиро Файнс-Тиффин соглашается с коллегой.

О новом персонаже Треворе, которого играет Дилан Спроус

"После ссоры" вводит нового персонажа – Тревора, которого играет Дилан Спроус. С его мальчишеской внешностью, обаянием и ответственным поведением он кажется воплощением идеального молодого человека, на которого можно положиться в трудную минуту. А его ироничное чувство юмора и харизма не остается незамеченным у противоположного пола.

Хотя Тесса испытывает неприязнь к Тревору после первой встречи с ним в свой первый день работы, но совсем скоро становится ясно, что у ребят намного больше общего, чем могло показаться на первый взгляд.

"После ссоры" Фото: пресс-служба

"Она очень быстро узнает его, и это перерастает в дружбу и признательность этому парню, который просто милый и умный, и становится настоящей поддержкой Тессы на работе", – комментирует актриса свое видение взаимопонимания между Тессой и Диланом

Как же ревнивый и несдержанный Хардин может реагировать на такого парня как Тревор?

"Он явно худший кошмар Хардина. Тревор – зеркало всех страхов Хардина", – отвечает Анна Тодд на этот вопрос.

Что же привлекло самого Дилана Спроуса в роли Тревора?

"Я хотел сделать то, чего раньше не делал. Мне интересны персонажи, которые не будут находиться в моей зоне комфорта. Да и попросту я знал до съемок многих членов команды и возможность работать с ними в прекрасной Атланте, в которой мне всегда очень комфортно, – кто может отказаться от такой возможности?", – рассказывает Дилан.

И правда, кто? Главная романтическая лента осени – "После ссоры" уже успешно штурмует кинотеатры Украины, значит самое время присоединиться к армии поклонников чувственной прозы Анны Тодд.

Напомним, что фанатыожидали выход "После ссоры" еще летом, но из-за пандемии COVID-19 фильм был перенесен на осень. Украинские зрители станут одними из первых, кто сможет увидеть продолжение запутанной истории Тессы Янг и Хардина Скотта на большом экране.

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