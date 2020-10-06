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Премьеру долгожданной "Дюны" с Тимоти Шаламе мы увидим лишь в 2021 году

Сегодня, 18:27

В США большинство кинотеатров остаются закрытыми

Дата выхода научно-фантастической киноленты "Дюна", трейлер которой был презентован ранее, меняется с 18 декабря 2020 года на 1 октября 2021 года. Экранизация романа Фрэнка Герберта была одной из самых ожидаемых премьер этого года, но такое решение было принято в связи с несколькими причинами.

Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма "Дюна"
Фото: themoviedb.org

Как сообщает Collider, американские зрители неохотно возвращаются в кинозалы из-за отсутствия вакцины, а поэтому не все сети кинотеатров полностью возобновили работу.

В то же время Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот на Рождество, что усложнило ситуацию – два блокбастера рискованно выпускать одновременно.

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев солидарен с таким решением. Впрочем, зрители в любом случае дождутся фильм, ведь в нем прекрасно все: от кадров до актерского состава.

Сюжет фильма "Дюна"

Действие сюжета разворачивается в далеком будущем в галактической империи. Люди новой эпохи отказались от Земли, какой мы ее знаем сейчас, компьютеров, религий и национальностей, и теперь могут совершать межпланетные путешествия с помощью особого вещества – "меланжа", также известного, как "спайс". Это самое драгоценное вещество во всей Вселенной, где Великие Дома управляют целыми планетами. Но источником меланжа является лишь одна планета – Арракис, или же Дюна.

По приказу императора Дюна переходит во владение Дома Атрейдесов, а именно – Полу Атрейдесу. Ему предстоит стать лидером фременов – племени людей на планете Дюна, и отправиться в удивительное путешествие, которое изменит судьбу всей планеты.

Каст "Дюны"

Главную роль играет номинант премии "Золотой глобус" за роль в картине "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе. Вместе с ним играют Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем.

Смотрите украинский трейлер к фильму "Дюна":

Напомним, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли на весну 2021 года.

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