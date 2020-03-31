Премьеру фильма "Морбиус" с Джаредом Лето перенесли на несколько месяцев

Картина выйдет на экраны в 2021 году

Sony Pictures отложила премьеру фильма "Морбиус" с Джаредом Лето на следующий год. Из-за пандемии коронавируса один из самых ожидаемых кинокомиксов последних лет зрители увидят не этим летом, а весной 2021-го.

Напомним, что накануне Джаред Лето проводил прямой эфир в Instagram и пообщался с украинскими ведущими Андреем Бедняковым и Лесей Никитюк. Как это было, смотрите здесь.

Кадр из фильма "Морбиус" Фото: YouTube

Изначально планировалось, что фильм "Морбиус" выйдет в прокат 30 июля 2020 года. Однако из-за сложившейся ситуации с COVID-19, которая уже коснулась не только киноиндустрии, но и других сфер, выход ленты перенесен на 19 марта 2021 года.

Вампир Морбиус является одним из популярных персонажей Marvel. По сюжет фильма, доктор Майкл Морбиус ищет способ излечить свое редкое заболевание крови, и проводит опасный эксперимент на себе. В итоге, сначала он идет на поправку, а потом начинает превращаться в нечто необъяснимое.

К слову, из-за карантина в Sony Pictures также перенесли даты выхода "Веном 2", "Охотники за привидениями: Наследники", Uncharted и "Кролик Питер 2".

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